Минобороны Польши о вероятности передачи Украине F-16: "У нас их слишком мало"
Министр обороны Польши Мариуш Блащак избежал прямого ответа на вопрос, передаст ли Варшава Украине истребители F-16, если США одобрят их реэкспорт
Об этом пишет РАР .
"У нас их слишком мало, всего 48. Жаль, что при принятии решения о закупке не был избран больший контракт", – сказал министр, отвечая на вопрос, передаст ли Польша Украине истребители.
При этом Блащак подчеркнул, что "именно польское давление" на страны-члены НАТО помогло Украине получить ЗРК Patriot и танки Leopard.
По мнению чиновника, война на Украине закончится нескоро. При этом Блащак подчеркнул, что Польша всегда будет поддерживать соседей на востоке, потому что "свободная Украина означает свободную Польшу".
"Если Путин возьмет Украину, он не остановится на этом. Покойный президент Лех Качиньский это понимал, это следует понять каждому из нас", – подчеркнул глава Минобороны Польши.
- 31 января в Великобритании заявили, что сейчас непрактично передавать Украине истребители .
- 30 января премьер Польши Матеуш Морвацкий сказал, что Варшава готова передать Украине свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
- Ранее СМИ писали, что международные партнеры Украины начали прения о поставках современных истребителей для ВСУ.
- 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил передачу Украине боевой авиации.
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