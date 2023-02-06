Об этом пишет РАР .

"У нас их слишком мало, всего 48. Жаль, что при принятии решения о закупке не был избран больший контракт", – сказал министр, отвечая на вопрос, передаст ли Польша Украине истребители.

При этом Блащак подчеркнул, что "именно польское давление" на страны-члены НАТО помогло Украине получить ЗРК Patriot и танки Leopard.

По мнению чиновника, война на Украине закончится нескоро. При этом Блащак подчеркнул, что Польша всегда будет поддерживать соседей на востоке, потому что "свободная Украина означает свободную Польшу".

"Если Путин возьмет Украину, он не остановится на этом. Покойный президент Лех Качиньский это понимал, это следует понять каждому из нас", – подчеркнул глава Минобороны Польши.