Минобороны Польши направило еще 1 тыс. военных к границе с Беларусью

Об этом сообщает PolskieRadio со ссылкой на минобороны.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего пограничной службой усилить участие в охране границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбы и направить дополнительных солдат, предназначенных для патрулирования польской границы, белорусской границы и участия в операции "Безопасное Подляшье" ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время границу охраняют 2 тыс. польских солдат. Дополнительно к границе перебросят еще 1 тыс. военных.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.