Минобороны Польши направило еще 1 тыс. военных к границе с Беларусью
Министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами
Об этом сообщает PolskieRadio со ссылкой на минобороны.
"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего пограничной службой усилить участие в охране границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбы и направить дополнительных солдат, предназначенных для патрулирования польской границы, белорусской границы и участия в операции "Безопасное Подляшье" ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время границу охраняют 2 тыс. польских солдат. Дополнительно к границе перебросят еще 1 тыс. военных.
Что известно о вагнеровцах в Беларуси
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.
7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное