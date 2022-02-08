Минобороны Польши анонсировало создание кибервойск
Министерство национальной обороны Польши анонсировало создание кибервойск, задачей которых будет входить оборона, разведка и наступательные действия
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Польши .
Презентация нового вида войск в Вооруженных силах Польши – Сил обороны киберпространства – пройдет 8 февраля в клубе военно-технического университета в Варшаве. В мероприятии примет участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.
В Минобороны отметили, что концепцию организации и функционирования кибервойск в Польше Балащак утвердил в 2019 году. После этого в стране начался процесс создания нового вида войск.
Отмечается, что новый вид войск предназначен для проведения полного спектра оборонных, разведывательных и наступательных действий в киберпространстве.
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