Минобороны Польши анонсировало создание кибервойск

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Польши .

Презентация нового вида войск в Вооруженных силах Польши – Сил обороны киберпространства – пройдет 8 февраля в клубе военно-технического университета в Варшаве. В мероприятии примет участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.

В Минобороны отметили, что концепцию организации и функционирования кибервойск в Польше Балащак утвердил в 2019 году. После этого в стране начался процесс создания нового вида войск.

Отмечается, что новый вид войск предназначен для проведения полного спектра оборонных, разведывательных и наступательных действий в киберпространстве.

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