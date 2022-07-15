Минобороны показало, как от россиян обороняют Северск на Донетчине
Северск, расположенный в Донецкой области, круглосуточно обороняется от российской агрессоры
Видео опубликовал официальный facebook Минобороны Украины.
"Северск обороняется! Город на Донетчине - под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Российские захватчики пытаются прорвать оборону наших военных на подступах к населенному пункту, но терпят неудачу", - написали в Минобороны.
Отмечается, что россияне в очередной раз распространяют "взявшие" город фейк.
"В очередной раз рашистская пропаганда распространяет фейки об установлении полного контроля над городом, на что наши защитники отвечают мощными ударами по противнику. Рашисты несут потери в живой силе и технике. Не отступим! Победим! Отомстим", - говорится в сообщении.
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