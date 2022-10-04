Минобороны показал иранский беспилотник Mohajer-6, которым россияне пытались атаковать Одессу
Министерство обороны Украины опубликовало фотографию захваченного украинскими бойцами ударного иранского беспилотника Mohajer-6. Иран отрицал поставки дронов России
Фото появилось в твиттере МОУ.
Фотографию распространили для посла Ирана, который на ноту МИД Украины заявил, что его страна не поставляла беспилотников в Россию.
"Недавно в ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины посол Ирана заявил, что его страна не снабжала беспилотников в Россию. Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, который был запущен для координации атаки на Одессу", - говорится в сообщении.
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