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Минобороны показал иранский беспилотник Mohajer-6, которым россияне пытались атаковать Одессу

4 октября, 2022 вторник
06:18
война с Россией

Министерство обороны Украины опубликовало фотографию захваченного украинскими бойцами ударного иранского беспилотника Mohajer-6. Иран отрицал поставки дронов России

Фото появилось в твиттере МОУ.

Фотографию распространили для посла Ирана, который на ноту МИД Украины заявил, что его страна не поставляла беспилотников в Россию.

"Недавно в ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины посол Ирана заявил, что его страна не снабжала беспилотников в Россию. Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, который был запущен для координации атаки на Одессу", - говорится в сообщении.

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Россия
Иран
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