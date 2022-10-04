Фото появилось в твиттере МОУ.

Фотографию распространили для посла Ирана, который на ноту МИД Украины заявил, что его страна не поставляла беспилотников в Россию.

"Недавно в ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины посол Ирана заявил, что его страна не снабжала беспилотников в Россию. Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, который был запущен для координации атаки на Одессу", - говорится в сообщении.

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