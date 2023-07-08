Минобороны подвело итоги 500 дней полномасштабной войны

Об этом она написала в телеграме.

"497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира". 462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли", - подчеркнула Маляр.

451 день , как защитники Украины отправили российский крейсер "Москва" на дно Черного моря.

, как защитники Украины отправили российский крейсер "Москва" на дно Черного моря. 380 дней назад Украина получила от союзников первые Himars.

назад Украина получила от союзников первые Himars. 373 дня , как был освобожден остров Змеиный.

, как был освобожден остров Змеиный. 305 дней назад началось контрнаступление в Харьковской области, "беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян", - напомнила Маляр.

назад началось контрнаступление в Харьковской области, "беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян", - напомнила Маляр. 273 дня , как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику, и 239 дней назад вернули наш Херсон, отметила замминистра.

, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику, и назад вернули наш Херсон, отметила замминистра. 113 дней назад Украина добилась ордера на арест президента РФ Владимира Путина в Гааге.

"80 дней, как получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot. 65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал". В этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге", - заметила она.

Кроме этого, заместитель министра обороны подчеркнула, что "совсем скоро начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди – победа".