Минобороны подвело итоги 500 дней полномасштабной войны
Заместитель министра обороны Анна Маляр подвела итоги 500 дней широкомасштабной войны России против Украины
Об этом она написала в телеграме.
"497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира". 462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли", - подчеркнула Маляр.
- 451 день , как защитники Украины отправили российский крейсер "Москва" на дно Черного моря.
- 380 дней назад Украина получила от союзников первые Himars.
- 373 дня , как был освобожден остров Змеиный.
- 305 дней назад началось контрнаступление в Харьковской области, "беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян", - напомнила Маляр.
- 273 дня , как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику, и 239 дней назад вернули наш Херсон, отметила замминистра.
- 113 дней назад Украина добилась ордера на арест президента РФ Владимира Путина в Гааге.
"80 дней, как получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot. 65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал". В этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге", - заметила она.
Кроме этого, заместитель министра обороны подчеркнула, что "совсем скоро начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди – победа".
- 8 июля президент Владимир Зеленский почтил память украинских героев на острове Змеином.
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