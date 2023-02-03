Минобороны подтвердило увольнение Лиева и опровергло наличие другого гражданства
Александр Лиев уволен из Минобороны по собственному желанию, а фактов, подтверждающих наличие у него другого гражданства, кроме украинского, не выявлено
Об этом сообщает Минобороны.
"В связи с информацией, которую распространяют в СМИ, Министерство обороны Украины информирует о следующем. По состоянию на 2 февраля 2023 года Александр Лиев уволен из Минобороны по его собственному желанию", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на этапе трудоустройства в МОУ и во время работы в министерстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при вступлении в должность госслужащего. Также, в порядке, действующем во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по доступу к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.
"Любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", - подчеркивают в министерстве.
В МОУ добавили, что после появления в СМИ публикаций, касавшихся его предыдущей деятельности и заявлений периода 2014 года, по инициативе Лиева, в ноябре 2022 года министр обороны обратился в СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование должностного лица с применением полиграфа.
"Александр Лиев, как гражданин, выскажет свою позицию по поводу сообщений СМИ самостоятельно. Позиция Минобороны – четкая: в оборонном ведомстве должны работать исключительно граждане Украины. В случае установления фактов сокрытия гражданства других стран, меры будут приниматься в соответствии с законом", - заверили в Минобороны.
- Как сообщалось, временный исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александр Лиев заявил , что написал заявление об отставке.
- Накануне появилась информация, что Лиев призвал "услышать Крым" во время референдума в 2014 году, а еще в 2006 блокировал украинские маяки, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ.
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