Об этом сообщает Минобороны.

"В связи с информацией, которую распространяют в СМИ, Министерство обороны Украины информирует о следующем. По состоянию на 2 февраля 2023 года Александр Лиев уволен из Минобороны по его собственному желанию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на этапе трудоустройства в МОУ и во время работы в министерстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при вступлении в должность госслужащего. Также, в порядке, действующем во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по доступу к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.

"Любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", - подчеркивают в министерстве.

В МОУ добавили, что после появления в СМИ публикаций, касавшихся его предыдущей деятельности и заявлений периода 2014 года, по инициативе Лиева, в ноябре 2022 года министр обороны обратился в СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование должностного лица с применением полиграфа.

"Александр Лиев, как гражданин, выскажет свою позицию по поводу сообщений СМИ самостоятельно. Позиция Минобороны – четкая: в оборонном ведомстве должны работать исключительно граждане Украины. В случае установления фактов сокрытия гражданства других стран, меры будут приниматься в соответствии с законом", - заверили в Минобороны.