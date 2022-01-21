Минобороны подготовило новый приказ по военному учету для женщин: определено 14 специальностей и 6 профессий

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"В основном речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. Окончательный перечень будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого перечня", - говорится в сообщении.



Эти специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям, в предыдущих редакциях речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.



Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в перечень вошли не все специальности, которые теоретически могли бы понадобиться, а только те, которые были бы актуальны в обозримой перспективе.



"Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и неотложных потребностей вносить изменения в перечень - возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА (беспилотного летательного аппарата - ред.) - это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым", - отметил Резников.



Он добавил, что в Минобороны также усовершенствуют процедуру постановки на учет. Основная цель - все, что возможно, перевести в цифровой формат и сделать дистанционно.



Также Резников пояснил, что к женщинам, которые впервые становятся на учет как военнообязанные, не могут быть применены штрафы, ведь это не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом.



"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные - это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные.То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет, и к моменту становления на учет они не есть таковы", - пояснил Резников.



Напомним, 23 декабря 2021 стало известно, что украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщины берут на военный учет.

27 декабря 2021 года электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов.

28 декабря 2021 года в Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин.

31 декабря 2021 сообщали, что Минобороны может отменить штрафы, перевести военный учет в онлайн-формат и сделать добровольным для отдельных профессий.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/130110-эп относительно сокращения списка профессий для военного учета женщин и обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой уточнить ряд деталей, в частности сократить список профессий для военного учета женщин.



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