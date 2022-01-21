Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Минобороны подготовило новый приказ по военному учету для женщин: определено 14 специальностей и 6 профессий

Минобороны подготовило новый приказ по военному учету для женщин: определено 14 специальностей и 6 профессий

21 января, 2022 пятница
22:55
Общество

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин, согласно которой определено 14 специальностей и 6 профессий, предусматривающих взятие на военный учет

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В основном речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. Окончательный перечень будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого перечня", - говорится в сообщении.

Эти специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям, в предыдущих редакциях речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в перечень вошли не все специальности, которые теоретически могли бы понадобиться, а только те, которые были бы актуальны в обозримой перспективе.

"Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и неотложных потребностей вносить изменения в перечень - возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА (беспилотного летательного аппарата - ред.) - это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым", - отметил Резников.

Он добавил, что в Минобороны также усовершенствуют процедуру постановки на учет. Основная цель - все, что возможно, перевести в цифровой формат и сделать дистанционно.

Также Резников пояснил, что к женщинам, которые впервые становятся на учет как военнообязанные, не могут быть применены штрафы, ведь это не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом.

"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные - это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные.То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет, и к моменту становления на учет они не есть таковы", - пояснил Резников.
 

  • Напомним, 23 декабря 2021 стало известно, что украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщины берут на военный учет.
  • 27 декабря 2021 года электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов.
  • 28 декабря 2021 года в Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин.
  • 31 декабря 2021 сообщали, что Минобороны может отменить штрафы, перевести военный учет в онлайн-формат и сделать добровольным для отдельных профессий.
  • Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/130110-эп относительно сокращения списка профессий для военного учета женщин и обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой уточнить ряд деталей, в частности сократить список профессий для военного учета женщин.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
военнообязанные
Алексей Резников
военный учет
женщины в армии
Читайте также:
СБУ
21 января, 2022 пятница
Вывели миллионы гривен из украинского банка и довели его до неплатежеспособности: СБУ разоблачила схему
Анналена Бербок
20 января, 2022 четверг
Бербок об угрозе российского вторжения в Украину: поведение РФ свидетельствует о том, что она продолжает говорить на другом языке
Байден
title.author Виталий Портников
20 января, 2022 четверг
Виталий Портников: Байден ужесточает тон, Зеленский озабочен шашлыками
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.14
    Покупка 28.14
    Продажа 28.42
  • EUR
    Покупка 31.84
    Продажа 32.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
21 января
22:48
"Наша страна не принимает ультиматумов": президент Болгарии отреагировал на требование РФ о выводе войск НАТО
22:22
эстония солдаты
Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину, - The Wall Street Journal
22:22
Петр Порошенко
Украина должна последовать примеру власти Румынии в реакции на угрозу вторжения РФ, - Порошенко
22:19
Нефедов
Идея запрета для ФЛП 3-й группы работать с юрлицами может свидетельствовать о проблемах с наполнением бюджета – Нефедов
22:16
ТРЦ COSMO Multimall
СБУ получила уведомление о заминировании восьми ТРЦ Киева
22:02
США передадут Украине боевые вертолеты Ми-17
21:40
ЕС
Россия создала самую большую проблему для безопасности Европы со времен холодной войны, - представитель ЕС
21:18
Владислав Есипенко
"Суд" в оккупированном Крыму объявил отказ журналисту Есипенко в возбуждении уголовного дела по пыткам со стороны сотрудников ФСБ
21:03
"Динамо" разгромило испанский клуб в первом матче нового года
20:55
Программисты Госспецсвязи разработали мессенджер "Разговор" для украинских военных
20:48
Львовская, Ривненская и Черновицкая области могут вернуться в "красную" зону карантина, - Ляшко
20:39
"Шахтер" сенсационно опозорился в первом матче нового года
20:35
Лента-призер Берлинале "Стоп-Земля" вышла в прокат для людей с нарушением зрения
20:30
Как на Евро поехать, так он украинец, а как война – бразилец: экс-футболисты сборной Украины Зозуля и Мораес взорвали сеть
20:29
Эксклюзив
У Зеленского идея фикс – уничтожить Порошенко политически, – политолог Гарань
20:28
Сергей Никифоров
"Это был просто пример": Никифоров прокомментировал заявление Зеленского о возможной оккупации Харькова в случае вторжения РФ
20:13
Javelin и Stinger: Минобороны стран Балтии получили от США разрешение на поставку вооружения Украине
19:59
Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине
19:57
Блинкен Кулеба
"Хорошие новости – дипломатия продолжает работать": Блинкен обсудил с Кулебой итоги встречи с Лавровым
19:52
Россия направила на учения в Беларусь два дивизиона систем противовоздушной обороны "Триумф" С-400
19:44
Роналду рискует пропустить матч против Ярмоленко в АПЛ
19:36
"Отсутствует какая-либо информация, военные не находились в командировке": УГО о сообщениях про отдых семьи Зеленского на Сейшелах
19:27
Эксклюзив
Политика украинских властей в информационном вопросе о войне с РФ непонятна, - политэксперт
19:25
Школьников в Сумах и Черновцах переводят на дистанционку из-за распространения COVID-19
19:24
Первая часть трилогии: певица Кристина Агилера выпустила испаноязычный альбом
19:03
Федор Вениславский
Украинцам вскоре представят план действий в случае расширения агрессии со стороны РФ, - Вениславский
19:02
"Намного больше, чем обычный напиток": Италия попросила ЮНЕСКО внести эспрессо в список Всемирного наследия
18:50
"Ливерпуль" решил приобрести украинского вратаря "Реала" Лунина, - СМИ
18:43
Дмитрий Кулеба
РФ распространяет нарратив, что Украину накачивают оружием, и что оно опасно, - Кулеба о переговорах Блинкена и Лаврова
18:31
ПАСЕ
Украина обжалует полномочия российской делегации в ПАСЕ, - Гончаренко
18:14
Канада предоставит Украине $120 млн ссуды на фоне усилий РФ по дестабилизации украинской экономической системы
18:10
Требовал взятку в $50 тыс: на Хмельнитчине депутат получил 7 лет лишения свободы
18:10
Арсен Аваков
"Осторожнее со словами. Это не сериал и не спектакль": Аваков отреагировал на заявление Зеленского об угрозе оккупации Харькова и призвал его говорить "не о шашлыках"
18:07
"Динамо" отправило талантливого футболиста в Венгрию
18:02
Всемирный экономический форум
Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проведут 22-26 мая в очном формате
17:56
днр
Признание независимости так называемых ЛДНР Россией – это политическое заявление и ошибочное решение, – представитель ЕС
17:45
По всей планете: ученые впервые обнаружили наночастицы пластика на обоих полюсах Земли
17:38
Шевченко ведет переговоры со сборной Польши, - СМИ
17:36
Мария Мезенцева
Главу делегации Украины в ПАСЕ выдвинули на пост президента Ассамблеи на 2022 год
17:30
Эксклюзив
Порошенко
Арест Порошенко мог дать ему возможность повести за собой протестное движение, - политолог
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV