Минобороны подготовило новый приказ по военному учету для женщин: определено 14 специальностей и 6 профессий
Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин, согласно которой определено 14 специальностей и 6 профессий, предусматривающих взятие на военный учет
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В основном речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. Окончательный перечень будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого перечня", - говорится в сообщении.
Эти специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям, в предыдущих редакциях речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в перечень вошли не все специальности, которые теоретически могли бы понадобиться, а только те, которые были бы актуальны в обозримой перспективе.
"Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и неотложных потребностей вносить изменения в перечень - возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА (беспилотного летательного аппарата - ред.) - это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым", - отметил Резников.
Он добавил, что в Минобороны также усовершенствуют процедуру постановки на учет. Основная цель - все, что возможно, перевести в цифровой формат и сделать дистанционно.
Также Резников пояснил, что к женщинам, которые впервые становятся на учет как военнообязанные, не могут быть применены штрафы, ведь это не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом.
"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные - это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные.То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет, и к моменту становления на учет они не есть таковы", - пояснил Резников.
- Напомним, 23 декабря 2021 стало известно, что украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщины берут на военный учет.
- 27 декабря 2021 года электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов.
- 28 декабря 2021 года в Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин.
- 31 декабря 2021 сообщали, что Минобороны может отменить штрафы, перевести военный учет в онлайн-формат и сделать добровольным для отдельных профессий.
- Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/130110-эп относительно сокращения списка профессий для военного учета женщин и обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой уточнить ряд деталей, в частности сократить список профессий для военного учета женщин.
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