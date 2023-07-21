Минобороны ответило на публикацию о якобы хищении западного оружия, переданного Украине
Министерство обороны прокомментировало информацию СМИ о якобы случаях хищения западного оружия: у инспекции США претензий к Украине нет
Об этом сообщило Минобороны в telegram .
Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов прокомментировал публикацию американского телеканала CNN, который 20 июля распространил информацию о якобы разворовывании Украиной западного вооружения. Он отметил, что у инспекции США по линии материально-технической помощи нет претензий к украинскому учету вооружения и военной техники.
"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику. С помощью партнеров введены программы LOGFAS и "Каравай", позволяющие по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а в случае необходимости, приехать туда и увидеть, что там есть", – проинформировал Гаврилов.
- Пентагон уже проводил проверку использования Украиной западного оружия в 2022 году. Тогда представители США не нашли признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.
- 16 февраля стало известно, что Министерство обороны Украины реализует проект автоматизации логистических процессов, в частности, вводит автоматизацию учета вещевого имущества и запчастей для техники на базе немецкой системы SAP.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное