Об этом сообщило Минобороны в telegram .

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов прокомментировал публикацию американского телеканала CNN, который 20 июля распространил информацию о якобы разворовывании Украиной западного вооружения. Он отметил, что у инспекции США по линии материально-технической помощи нет претензий к украинскому учету вооружения и военной техники.

"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику. С помощью партнеров введены программы LOGFAS и "Каравай", позволяющие по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а в случае необходимости, приехать туда и увидеть, что там есть", – проинформировал Гаврилов.