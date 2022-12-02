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Минобороны отменило аккредитацию издания "Страна"

2 декабря, 2022 пятница
22:27
Общество

Министерство культуры и информполитики обратилось в Минобороны с просьбой отменить аккредитацию представителей ресурса "Страна", которые использовали аккредитацию другого СМИ для осуществления своей деятельности

Об этом сообщили в telegram-канале Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

"Обходить законы во время войны это дело точно недружественных лиц и организаций в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что аккредитация отменена.

Также Ткаченко поблагодарил за быструю реакцию МОУ и предостерег всех, кого санкции уже коснулись от подобных действий.

"Мы все видим и контролируем", – написал он.

  • 1 декабря стало известно, что в 27 странах ЕС положительно отреагировали на инициативу выделять на нужды культуры Украины 1% их национальных бюджетов на культуру.

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Культура
Украина
война с Россией
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