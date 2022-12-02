Минобороны отменило аккредитацию издания "Страна"
Министерство культуры и информполитики обратилось в Минобороны с просьбой отменить аккредитацию представителей ресурса "Страна", которые использовали аккредитацию другого СМИ для осуществления своей деятельности
Об этом сообщили в telegram-канале Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
"Обходить законы во время войны это дело точно недружественных лиц и организаций в нашем государстве", - говорится в сообщении.
Сообщается, что аккредитация отменена.
Также Ткаченко поблагодарил за быструю реакцию МОУ и предостерег всех, кого санкции уже коснулись от подобных действий.
"Мы все видим и контролируем", – написал он.
- 1 декабря стало известно, что в 27 странах ЕС положительно отреагировали на инициативу выделять на нужды культуры Украины 1% их национальных бюджетов на культуру.
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