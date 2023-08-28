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Обновлено

Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области

28 августа, 2023 понедельник
09:28
Война с Россией

В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области. Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении

Об этом она сообщила при включении из Military Media Center.

"Работино освобождено и дальше наши войска двигаются юго-восточнее этого населенного пункта", - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны также отметила, что ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

ВСУ на прошлой неделе освободили еще один кв. км на Бахмутском направлении

Как заявила Маляр в эфире телемарафона, на Бахмутском направлении есть постепенные, но уверенные продвижения еженедельно - это то, что врага больше всего донимает.

"Главные высоты, которые заняты, идут по южному и северному флангам, что похоже на карте на полуокружение (Бахмута - ред.). По северному флангу враг атакует, хочет отбить позиции, которые мы там заняли. Борьба продолжается именно за это. По южному направлении есть продвижение: на прошлой неделе освободили еще один квадратный километр", - рассказала заместитель министра обороны.

Она подчеркнула, что всего на этом направлении фронта освобождено уже 44 кв. км.

По словам Маляр, эпицентром боевых действий была Клещиевка, в то же время враг сопротивляется и в Орехово-Василовке, но наши войска продвигаются. К тому же оккупанты совершили безрезультатные наступательные действия врага в районе Мариинки, Авдеевки, Степного, Новомихайловки и Угледара Донецкой области.

На Лимано-Купянском направлении россияне привлекают десантно-штурмовые войска

"На Купянском и Лиманском направлениях было горячо. Мы наблюдаем, что, несмотря на то, что враг хорошо был уничтожен нашими защитниками, они собирают новые силы, осуществляют перегруппировку и пытаются привлечь самые профессиональные подразделения - десантно-штурмовые. Враг не оставляет намерений двигаться по этим направлениям, несмотря на то, что им это не удается", - добавила Маляр.

Кроме того, она отметила, что на востоке украинские военные подверглись почти 8 тысячам обстрелов за прошедшую неделю.

"На прошлой неделе на Востоке - почти 8 тысяч обстрелов врага. Если поделить на семь дней - более 1000 обстрелов ежедневно происходят из артиллерийских установок, враг атакует и авиационными снарядами. Применено около 400 000 боеприпасов со стороны врага, то есть боевые действия" – сказала заместитель министра обороны.

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех вблизи Работиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Работиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Работино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции вблизи Работиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военные коры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил , что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка. На юге оккупанты понесут потери, поэтому вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

Украина
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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