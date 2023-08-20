Об этом министр обороны заявил в интервью 24 каналу.

Согласно его словам, ключевые вопросы на "Рамштайне" существенно не изменятся. В частности, приоритетом номер один останется усиление противовоздушной обороны Украины.

"Больше ракет, больше систем, больше радаров, плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов", – подчеркнул Резников.

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В то же время, отвечая на вопрос, можно ли считать, что роль "Рамштайна" снизилась, министр заявил - "Нет, так категорически нельзя говорить".