Минобороны объявило о новом заседании "Рамштайн": детали
Новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" должно состояться с 18 сентября в оффлайн-формате
Об этом министр обороны заявил в интервью 24 каналу.
Согласно его словам, ключевые вопросы на "Рамштайне" существенно не изменятся. В частности, приоритетом номер один останется усиление противовоздушной обороны Украины.
"Больше ракет, больше систем, больше радаров, плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов", – подчеркнул Резников.
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В то же время, отвечая на вопрос, можно ли считать, что роль "Рамштайна" снизилась, министр заявил - "Нет, так категорически нельзя говорить".
- Напомним, 15 июня министр обороны Алексей Резников прибыл на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн-13" и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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