Минобороны объяснило, почему не разглашается количество погибших в ВСУ

Об этом она написала в телеграме.

"Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Поэтому еще раз объясню ситуацию. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну. Не потому, что кто-то хочет скрыть, а потому, что это требование военных" , – подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны рассказала, что такие данные являются тайной, ведь во время активной фазы войны количество погибших и раненых среди украинских военных противник использует для просчета наших возможных дальнейших действий.

"Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых по отношению к общему количеству военнослужащих.

Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", – объясняет Маляр.

По ее словам, речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но среди конкретных подразделений и на известных направлениях.

"Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной. Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение", - добавила заместитель министра обороны.