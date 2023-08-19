Минобороны объяснило, почему не разглашается количество погибших в ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что количество погибших украинских военных на войне с Россией является неразглашаемой государственной тайной, чтобы не допустить просчитывание действий ВСУ врагом
Об этом она написала в телеграме.
"Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Поэтому еще раз объясню ситуацию. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну. Не потому, что кто-то хочет скрыть, а потому, что это требование военных" , – подчеркнула Маляр.
Заместитель министра обороны рассказала, что такие данные являются тайной, ведь во время активной фазы войны количество погибших и раненых среди украинских военных противник использует для просчета наших возможных дальнейших действий.
"Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых по отношению к общему количеству военнослужащих.
Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", – объясняет Маляр.
По ее словам, речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но среди конкретных подразделений и на известных направлениях.
"Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной. Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение", - добавила заместитель министра обороны.
- Год назад, 22 августа 2022 года, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что в войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских военных.
- В частности, в июне 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что потери России в Бахмуте за более чем полгода составили почти 23 тысячи военных, у Украины тем временем потери меньше в 7,5 раз.
- В то же время, по состоянию на 19 августа ВСУ ликвидировали уже более 257 тысяч российских оккупантов.
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