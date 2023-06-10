Минобороны объяснило, как правильно сообщать о деоккупации населенных пунктов
Командование ВСУ считает, что целесообразно сообщать о взятии населённых пунктов только после того, как военные там закрепятся
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Пока наши бойцы воюют, ответьте себе на вопрос: готов ли я ради помощи нашим войскам узнать об освобождении того или иного населенного пункта не в момент физического захода туда наших, а после их там закрепления?", - пишет Маляр.
Представитель Минобороны также подчеркнула, что ВСУ не должны реагировать на вбросы российской пропаганды.
- Читай вечернюю сводку Генштаба за 10 июня.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.75Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное