Минобороны объяснило, как правильно сообщать о деоккупации населенных пунктов

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Пока наши бойцы воюют, ответьте себе на вопрос: готов ли я ради помощи нашим войскам узнать об освобождении того или иного населенного пункта не в момент физического захода туда наших, а после их там закрепления?", - пишет Маляр.

Представитель Минобороны также подчеркнула, что ВСУ не должны реагировать на вбросы российской пропаганды.