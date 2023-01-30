Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Встречу провели заместители министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Они поблагодарили компанию и правительство США за предоставленные ВСУ дроны и отметили, что в дальнейшем ожидается плодотворное сотрудничество по другим типам дронов американской компании.

"Мы готовы работать с Минобороны и украинскими производителями оружия в рамках предоставления материально-технической помощи, а также через другие существующие программы между нашими странами", - заявил вице-президент AeroVironment Чарлс Дин.

Компании AeroVironment специализируются на производстве баражирующих боеприпасов и ударных беспилотных летательных комплексов.

Основные боевые танки Challenger 2, которые Великобритания пообещала передать Украине для противодействия российскому агрессору, должны прибыть не позже лета

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