Минобороны обсудило поставки оружия для ВСУ с производителем боевых дронов Switchblade
В ходе встречи Минобороны обсудило с компанией AeroVironment поставки вооружения для нужд ВСУ и взаимодействие компании с украинскими производителями вооружения
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Встречу провели заместители министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Они поблагодарили компанию и правительство США за предоставленные ВСУ дроны и отметили, что в дальнейшем ожидается плодотворное сотрудничество по другим типам дронов американской компании.
"Мы готовы работать с Минобороны и украинскими производителями оружия в рамках предоставления материально-технической помощи, а также через другие существующие программы между нашими странами", - заявил вице-президент AeroVironment Чарлс Дин.
Компании AeroVironment специализируются на производстве баражирующих боеприпасов и ударных беспилотных летательных комплексов.
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