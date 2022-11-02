Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр, передает РБК-Украина .



"Интенсивность разная, потому что это динамика, это понятно. У нас были периоды, когда мы ежедневно подавали новости. К примеру, об освобожденных населенных пунктах. Есть периоды, когда у нас продолжается активная оборона, как сейчас. Эпицентром этой недели являются Бахмут и Соледар, и вообще Донецкое направление", – сказала чиновница.



Она отметила, что ВСУ отбивают за сутки десятки атак врага и продвигаются вперед, несмотря на яростное сопротивление россиян.



"Это настолько происходит динамично, что когда мы делаем сводки и анализируем за сутки, то основное, что Украина ни одного сантиметра земли не сдает. Но происходящий процесс - активная попытка врага выйти на границы Донецкой области, бои там продолжаются ожесточенные", - добавила Маляр.



Она подчеркнула, что главная задача для ВСУ - стабилизировать освобожденные территории и подготовиться для дальнейшего наступления.



"Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закреплению на территориях, которые мы уже освободили. Там продолжаются стабилизационные мероприятия. Поэтому сейчас фактически это основная задача", - резюмировала замглавы МО.

На днях СБУ поймала корректировщика российских ракетных ударов по Бахмуту.

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