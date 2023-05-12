Минобороны о работе ПВО: за более чем 2 месяца ни одна ракета или беспилотник не достигли цели в Киеве
За более чем 2 месяца ни одна ракета или беспилотник, выпущенные российской оккупационной армией, не достигли цели в Киеве. Это свидетельствует о безупречной работе ПВО
Об этом заявили в Минобороны Украины.
"С 24 февраля 2022 года в Киеве сработало 740 воздушных тревог. В общей сложности тревоги продолжались 851 час 38 минут", - рассказали в ведомстве.
"Уже больше двух месяцев "стражи киевского неба" работают безупречно – ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели", - добавили там.
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