Минобороны о мобилизации в Украине: план, утвержденный в начале военного положения, не завершен
Министр обороны Алексей Резников говорит, что план, объявленный еще с момента введения военного положения в Украине, не завершили, а у Генштаба есть потребности
Об этом он сказал в интервью ЛІГА.net.
"Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - отметил министр.
На вопрос, по какому принципу происходит сейчас отбор кандидатов на мобилизацию, Резников ответил, что у Генштаба есть потребность.
"У Генштаба есть потребность. Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военным: план и категории специалистов", - сказал он.
По его словам, Минобороны осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную мешанину в цифровой продукт.
"Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную мешанину в цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца внедрить. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги", - отметил Резников.
Вопросы лидерства в армии особенно важны, отмечает министр.
"Союзники предлагают лидерские курсы младших командиров, средних командиров и сержантов. Ведь именно сержанты - это скелет армии. Мы почти 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет. И для многих вузов военная кафедра была формальностью", - резюмировал Резников.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что в Украине планируется создать материальный и мобилизационный госрезервы.
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