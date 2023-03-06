Об этом он сказал в интервью ЛІГА.net.

"Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - отметил министр.

На вопрос, по какому принципу происходит сейчас отбор кандидатов на мобилизацию, Резников ответил, что у Генштаба есть потребность.

"У Генштаба есть потребность. Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военным: план и категории специалистов", - сказал он.

По его словам, Минобороны осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную мешанину в цифровой продукт.

"Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную мешанину в цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца внедрить. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги", - отметил Резников.

Вопросы лидерства в армии особенно важны, отмечает министр.

"Союзники предлагают лидерские курсы младших командиров, средних командиров и сержантов. Ведь именно сержанты - это скелет армии. Мы почти 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет. И для многих вузов военная кафедра была формальностью", - резюмировал Резников.