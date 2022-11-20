"Минобороны не может закупить буржуйки, есть запросы на зимнюю форму и утепление": волонтер Яровая рассказала о нуждах военных
Запросы на зимнюю форму и утепление от военных постоянно, также на фронте нужны буржуйки и "согревайки" для берцов или рукавиц
Об этом в эфире Эспрессо заявила волонтер Дана Яровая.
"С наступлением холодов ситуация ухудшилась, потому что зимой очень сложно воевать. Очень "летят" автомобили – большие запросы на ремонт, зимнюю резину. Большие запросы все равно по самым машинам. Мне до сих пор приходят запросы на зимнюю форму. Я думала, что уже каждый решил эту проблему для себя, в общем-то Минобороны ее не решило. Всех военных, которых я знаю - сами себе покупали зимнюю военную форму", - отметила она.
Яровая подчеркнула, что Минобороны может закупать только то, что она имеет на вооружении.
"Очень большой запрос на буржуйки, а они закупать их не могут. Я также рекомендую родственникам и волонтерам закупать "согреватели" - их очень удобно засунуть в берцы или варежки. Они держат тепло до 12 часов. По ним тоже большой запрос, но их не можно завезти как гуманитарку. Они идут как подлежащий налогообложению товар, а на территории Украины их уже нет", - добавила волонтер.
Яровая сказала, что на утепление запросы идут постоянно.
"Флиски, бафы, тактические очки, очки, которые надеваются на каску и закрывается полностью лицо, берцы - это не уменьшающиеся постоянные запросы, они есть. Мне рассказали историю, в одном из городов была издана зимняя форма, ее держали на складе и туда прилетело - зимней формы уже нет. Таких историй мы будем слышать много. Это будет нон-стоп, мы должны понимать, что такие запросы будут поступать и поступать", - подытожила она.
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