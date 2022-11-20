Об этом в эфире Эспрессо заявила волонтер Дана Яровая.

"С наступлением холодов ситуация ухудшилась, потому что зимой очень сложно воевать. Очень "летят" автомобили – большие запросы на ремонт, зимнюю резину. Большие запросы все равно по самым машинам. Мне до сих пор приходят запросы на зимнюю форму. Я думала, что уже каждый решил эту проблему для себя, в общем-то Минобороны ее не решило. Всех военных, которых я знаю - сами себе покупали зимнюю военную форму", - отметила она.

Яровая подчеркнула, что Минобороны может закупать только то, что она имеет на вооружении.

"Очень большой запрос на буржуйки, а они закупать их не могут. Я также рекомендую родственникам и волонтерам закупать "согреватели" - их очень удобно засунуть в берцы или варежки. Они держат тепло до 12 часов. По ним тоже большой запрос, но их не можно завезти как гуманитарку. Они идут как подлежащий налогообложению товар, а на территории Украины их уже нет", - добавила волонтер.

Яровая сказала, что на утепление запросы идут постоянно.

"Флиски, бафы, тактические очки, очки, которые надеваются на каску и закрывается полностью лицо, берцы - это не уменьшающиеся постоянные запросы, они есть. Мне рассказали историю, в одном из городов была издана зимняя форма, ее держали на складе и туда прилетело - зимней формы уже нет. Таких историй мы будем слышать много. Это будет нон-стоп, мы должны понимать, что такие запросы будут поступать и поступать", - подытожила она.