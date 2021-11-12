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Минобороны назвало пять самых убыточных предприятий

12 ноября, 2021 пятница
13:46
Экономика

В Министерстве обороны отметили, что 24 предприятия из подчиненных ведомству 144 получили совокупный ущерб в размере 12,5 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении проекта Марлин экспертной организации StateWatch.

Согласно сообщению, в Минобороны выделили 24 госпредприятия, которые в апреле-июне отчитались о совокупном убытке на сумму 12,5 млн грн. Всего к подчинению ведомства входят 114 предприятий государственной собственности.

В частности, по данным аналитиков, концерн "Военторгсервис", предоставляющий услуги кейтеринга, аренды, банно-прачечное обслуживание, гостиничные услуги, пошив одежды и прочее во втором квартале получил 4,6 млн грн чистых убытков. Черкасский автомобильный ремонтный завод получил 3 млн. грн. Сколевский военный лесхоз – 2,1 млн. грн. ГП "База ремонта техники" - 570 тыс. грн. А ГП "Инвестжилье", которое занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, получило во втором квартале 461 тыс грн.

Отмечается, что причиной убыточности концерна "Военторгсервис" является то, что он не выиграл ни одного лота на тендерах. На финансовый результат также отразилось уменьшение товарооборота от торговли и общественного питания.

На финансовом результате Черкасского автомобильного ремонтного завода негативно сказались повышение заработной платы, цен на коммунальные платежи, материалы, а также приобретение запасных частей при выполнении работ по ценам в прошлом году

Предприятие "Сколевский военный лесхоз" сократило объемы продаж продукции из-за отсутствия согласования лесного фонда на 2020-2021 гг., а также из-за отсутствия сырья и потери рынка сбыта.

Причиной убыточности госпредприятия Инвестжилье стало уменьшением заказов на непрофильные для предприятия работы, а именно изготовление металлических конструкций и ремонта автомобильной техники.

Государственное предприятие "База ремонта техники" сейчас находится в процессе реорганизации путем присоединения к ГП "Киевское управление механизации и строительства".

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