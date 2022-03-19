Минобороны: наступление врага остановили практически по всем направлениям, Мариуполь не отдадим

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет "Интерфакс-Украина".



"Существенных изменений в оперативной обстановке у нас пока не произошло. Противник остановлен практически на всех направлениях, где он наступал. На некоторых направлениях врага отбросили, в частности, за несколько последних дней от столицы врага отбросили примерно на 70 км", - сказал Мотузяник.



Неизменной за сутки остается обстановка в Ирпене, Буче, Броварах. Оборона Мариуполя продолжается, добавил он.



"Этот город врагу мы не отдадим", - заверил спикер Минобороны.



Напомним, 16 марта российские оккупанты устроили авианалет на Киев. Вражеские снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе.