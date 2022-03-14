Минобороны начало использовать американскую систему распознавания лица
Министерство обороны Украины начало использовать технологию распознавания лица Clearview AI
Об этом сообщает Reuters.
Министерство обороны Украины в субботу начало использовать технологию распознавания лица Clearview AI.
Американский стартап предложил раскрыть российских нападающих, чтобы бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших.
Таким образом Украина получает бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI для лиц, что позволяет властям потенциально проверять людей на контрольно-пропускных пунктах.
Планы начали формироваться после того, как Россия вторглась в Украину, и исполнительный директор Clearview Хоан Тон-Тат направил Киеву письмо с предложением помощи.
Clearview также заявил, что не предлагал эту технологию России.
- Напомним, Минобороны совместно с YouControl запустили платформу для оперативной помощи ВСУ.
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