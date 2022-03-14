Минобороны начало использовать американскую систему распознавания лица

Об этом сообщает Reuters.



Министерство обороны Украины в субботу начало использовать технологию распознавания лица Clearview AI.

Американский стартап предложил раскрыть российских нападающих, чтобы бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших.



Таким образом Украина получает бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI для лиц, что позволяет властям потенциально проверять людей на контрольно-пропускных пунктах.

Планы начали формироваться после того, как Россия вторглась в Украину, и исполнительный директор Clearview Хоан Тон-Тат направил Киеву письмо с предложением помощи.

Clearview также заявил, что не предлагал эту технологию России.

Напомним, Минобороны совместно с YouControl запустили платформу для оперативной помощи ВСУ.

Илон Маск направил в Украину вторую партию станций спутникового Интернет StarLink.