Минобороны: на фоне приближения 9 мая ожидаем от оккупантов провокаций или активизации обстрелов
Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что на фоне приближения 9 мая ожидаются провокации от оккупантов или активизация обстрелов
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - сказал спикер Министерства обороны Украины.
По словам Мотузяника, РФ стремится добиться определенных результатов к 9 мая.
"РФ если даже не достигнет своих стратегических целей, а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, - она эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", - сказал спикер.
В Минобороны также высказались по поводу возможного проведения РФ парада в Мариуполе на 9 мая.
"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия, парад пленных или еще что-нибудь придумают. Более подробно о том, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю", - сказал Александр Мотузяник.
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