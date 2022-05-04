Минобороны: на фоне приближения 9 мая ожидаем от оккупантов провокаций или активизации обстрелов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - сказал спикер Министерства обороны Украины.



По словам Мотузяника, РФ стремится добиться определенных результатов к 9 мая.



"РФ если даже не достигнет своих стратегических целей, а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, - она эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", - сказал спикер.



В Минобороны также высказались по поводу возможного проведения РФ парада в Мариуполе на 9 мая.



"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия, парад пленных или еще что-нибудь придумают. Более подробно о том, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю", - сказал Александр Мотузяник.

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