Об этом сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, передает Newsmaker.

По его словам, на строительство базы потребуется от трех до пяти лет.

"Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами. Мы хотим, чтобы у желающих работать в национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, симуляторами. Хотим хороших условий для размещения техники, которую скоро получим", - рассказал Носатый.