Минобороны Молдовы заявило о намерении построить современную военную базу около Кишинева
Возле Кишинева будет построена современная военная база для подготовки личного состава национальной армии. Соответствующие средства уже выделены из госбюджета Молдовы
Об этом сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, передает Newsmaker.
По его словам, на строительство базы потребуется от трех до пяти лет.
"Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами. Мы хотим, чтобы у желающих работать в национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, симуляторами. Хотим хороших условий для размещения техники, которую скоро получим", - рассказал Носатый.
- В январе Молдова запросила у международных партнеров системы ПВО для защиты своей территории.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.25
Покупка 37.25Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное