Минобороны Молдовы проводит учения резервистов: уже четвертые в этом году
Молдова на фоне российской агрессии в Украине в конце сентября проведет четвертые в течение года плановые учения резервистов вооруженных сил
Об этом сообщает NewsMaker.
В Молдове с 25 по 29 сентября состоятся плановые учения Национальной армии с участием резервистов.
В министерстве обороны страны сообщили сегодня, что в этой связи "граждане Молдовы в запасе получат повестки о вызове на учения из военно-территориальных центров по месту жительства".
Цель учений – проверить навыки резервистов и ознакомить их с оборудованием, техникой и вооружением Национальной армии.
Учения будут проходить в соответствии с требованиями закона о резерве Вооруженных сил и планом подготовки Национальной армии на 2023 год.
В минобороны Молдовы напомнили, что такие учения уже проводились в апреле, мае и июне в учебных центрах Национальной армии.
За неявку на обучение без уважительной причины гражданам грозят штрафы.
- Напомним, президент Молдовы Мая Санду постоянно подчеркивает, что в ее стране мир только благодаря украинским солдатам. Также отмечает, что Молдова рассчитывает на то, что после победы Украины в войне с РФ могут появиться геополитические условия мирного урегулирования приднестровского конфликта.
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