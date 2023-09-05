Минобороны Молдовы проводит учения резервистов: уже четвертые в этом году

Об этом сообщает NewsMaker.

В Молдове с 25 по 29 сентября состоятся плановые учения Национальной армии с участием резервистов.

В министерстве обороны страны сообщили сегодня, что в этой связи "граждане Молдовы в запасе получат повестки о вызове на учения из военно-территориальных центров по месту жительства".

Цель учений – проверить навыки резервистов и ознакомить их с оборудованием, техникой и вооружением Национальной армии.

Учения будут проходить в соответствии с требованиями закона о резерве Вооруженных сил и планом подготовки Национальной армии на 2023 год.

В минобороны Молдовы напомнили, что такие учения уже проводились в апреле, мае и июне в учебных центрах Национальной армии.

За неявку на обучение без уважительной причины гражданам грозят штрафы.