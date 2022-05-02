Минобороны Молдовы не видит признаков подготовки нападения России

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"По статье британского издания The Times о Молдове, сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Пока нет никаких признаков, отмечающих, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и международные партнеры", - отмечает Минобороны.

Согласно сообщению, в министерстве "постоянно оценивают риск безопасности".

Издание The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .