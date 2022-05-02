Минобороны Молдовы не видит признаков подготовки нападения России
В министерстве обороны Молдовы заявили, что признаков угрозы нападения России на государство нет
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"По статье британского издания The Times о Молдове, сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Пока нет никаких признаков, отмечающих, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и международные партнеры", - отмечает Минобороны.
Согласно сообщению, в министерстве "постоянно оценивают риск безопасности".
- Издание The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .
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