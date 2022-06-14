Об этом говорится в сообщении Министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса в твиттере.

Также сообщается, что, несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве дополнительные боеприпасы для ударного беспилотника.

"Мы договорились о вооружении для Bayraktar Vanagas. Боеприпасы будут доставлены вовремя. Также благодарим компанию за дополнительно предоставленные боеприпасы", – рассказал Министр обороны Литвы.

Как сообщает "Милитарный", существуют три версии снаряда для ударного Bayraktar TB2 – MAM-C, MAM-L и MAM-T. На обнародованной фотографии Арвидас Анусаускас показал боеприпас MAM-L.

Высокоточная малогабаритная бомба MAM-L весит 22 килограмма. Боевая часть весом в 10 кг может быть тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной, термобаричной. Фактически MAM-L это вариант противотанковой ракеты UMTAS, с которой сняли двигатель и увеличили крылья. Примерная стоимость MAM-L составляет в пределах от 60 до 100 тысяч долларов. Принцип наведения – по лазерному лучу, позволяющему уничтожать цели на расстоянии до 8 км, а также с помощью спутниковой навигации на дальности до 14 км.

Напомним, литовский журналист Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая. 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро.

Однако турецкая сторона согласилась предоставить БПЛА бесплатно. 2 июня Литва подписала контракт с Турцией о безвозмездном получении беспилотника "Bayraktar TB2" для нужд Вооруженных Сил Украины. Он получил имя "Vanagas", что в переводе - Ястреб.

13 июня стало известно, что литовцы приобрели для Украины четыре современных беспилотника эстонского производства, еще два планируется приобрести в ближайшее время.

Также вчера, 13 июня, Андрюс Тапинас сообщил, что общественность Литвы приобрела для Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S.

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