Минобороны Литвы заказало боеприпасы для Bayraktar, который был передан Украине
Министерство обороны Литвы заказало боеприпасы для ударного беспилотника "Bayraktar TB2", который по инициативе Литвы был передан Украине
Об этом говорится в сообщении Министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса в твиттере.
Также сообщается, что, несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве дополнительные боеприпасы для ударного беспилотника.
"Мы договорились о вооружении для Bayraktar Vanagas. Боеприпасы будут доставлены вовремя. Также благодарим компанию за дополнительно предоставленные боеприпасы", – рассказал Министр обороны Литвы.
Как сообщает "Милитарный", существуют три версии снаряда для ударного Bayraktar TB2 – MAM-C, MAM-L и MAM-T. На обнародованной фотографии Арвидас Анусаускас показал боеприпас MAM-L.
Высокоточная малогабаритная бомба MAM-L весит 22 килограмма. Боевая часть весом в 10 кг может быть тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной, термобаричной. Фактически MAM-L это вариант противотанковой ракеты UMTAS, с которой сняли двигатель и увеличили крылья. Примерная стоимость MAM-L составляет в пределах от 60 до 100 тысяч долларов. Принцип наведения – по лазерному лучу, позволяющему уничтожать цели на расстоянии до 8 км, а также с помощью спутниковой навигации на дальности до 14 км.
- Напомним, литовский журналист Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая. 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро.
- Однако турецкая сторона согласилась предоставить БПЛА бесплатно. 2 июня Литва подписала контракт с Турцией о безвозмездном получении беспилотника "Bayraktar TB2" для нужд Вооруженных Сил Украины. Он получил имя "Vanagas", что в переводе - Ястреб.
- 13 июня стало известно, что литовцы приобрели для Украины четыре современных беспилотника эстонского производства, еще два планируется приобрести в ближайшее время.
- Также вчера, 13 июня, Андрюс Тапинас сообщил, что общественность Литвы приобрела для Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S.
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