Минобороны Литвы подписало договор на закупку дронов-камикадзе для Украины
В пятницу Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе для Украины
Об этом сообщает портал Delfi.
Отмечается, что деньги, пожертвованные гражданами Литвы, пойдут на покупку беспилотных систем Warmate у польской компании WB Group и будут переданы Украине.
Замминистра Вилюс Семяшко ранее сообщал, что в Польше будут закуплены два полных комплекта, включающих пусковую установку и 37 единиц летучих боеприпасов, так называемых дронов-камикадзе. По его словам, закупленные беспилотники могут нести взрывчатые вещества и уничтожать танки и командные пункты.
Ожидается, что производители поставят эти системы в октябре-ноябре.
Известно, что дроны-камикадзе Warmate весят около 5,7 кг, могут действовать на расстоянии до 30 км и атаковать со скоростью 150 км/ч.
Денежные средства на дроны собрал основатель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. Его инициатива Legion of Boom собрала более 2 млн евро, половина этой суммы будет выделена на приобретение системы Warmate.
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