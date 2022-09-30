Минобороны Литвы подписало договор на закупку дронов-камикадзе для Украины

Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что деньги, пожертвованные гражданами Литвы, пойдут на покупку беспилотных систем Warmate у польской компании WB Group и будут переданы Украине.

Замминистра Вилюс Семяшко ранее сообщал, что в Польше будут закуплены два полных комплекта, включающих пусковую установку и 37 единиц летучих боеприпасов, так называемых дронов-камикадзе. По его словам, закупленные беспилотники могут нести взрывчатые вещества и уничтожать танки и командные пункты.

Ожидается, что производители поставят эти системы в октябре-ноябре.

Известно, что дроны-камикадзе Warmate весят около 5,7 кг, могут действовать на расстоянии до 30 км и атаковать со скоростью 150 км/ч.

Денежные средства на дроны собрал основатель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. Его инициатива Legion of Boom собрала более 2 млн евро, половина этой суммы будет выделена на приобретение системы Warmate.

12 сентября стало известно, что Литва передаст украинским военным дроны-камикадзе Warmate, приобретенные на собранные средства в рамках кампании Legion оf Boom, в октябре-ноябре.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил , что страна не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности.

26 сентября Литва доставила Украине 50 бронетранспортеров M113.

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