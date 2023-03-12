Минобороны Китая возглавил генерал, попавший в санкционный список США за сотрудничество с РФ
В воскресенье 12 марта в КНР был назначен новый министр обороны, генерал Ли Шанфу, который с 2018 года находится под санкциями США за сотрудничество с РФ
Об этом сообщают государственное информагентство "Синьхуа" и Financial Times.
Ли Шанфу, аэрокосмический инженер, в воскресенье был избран китайским министром обороны. Отмечается, что это решение было предсказуемо после того, как в октябре прошлого года Коммунистическая партия назначила его членом Центральной военной комиссии, высшего военного органа Китая.
В 2018 году США добавили Ли в санкционный список за участие в транзакциях с лицами, связанными с оборонными или разведывательными секторами России. В то время он являлся директором агентства, занимавшегося планированием, разработкой и закупкой оружия для Народно-освободительной армии, и стал мишенью за свое участие в приобретении истребителей СУ-35 и зенитно-ракетных систем С-400 в России.
- Напомним, в пятницу, 10 марта, депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина главой Китайской Народной Республики: это его третий срок подряд .
- Уже на следующий день Ли Цян, экспредседатель КПК Шанхая, вступил в должность премьер-министра Китая: депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили его назначение.
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