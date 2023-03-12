Об этом сообщают государственное информагентство "Синьхуа" и Financial Times.

Ли Шанфу, аэрокосмический инженер, в воскресенье был избран китайским министром обороны. Отмечается, что это решение было предсказуемо после того, как в октябре прошлого года Коммунистическая партия назначила его членом Центральной военной комиссии, высшего военного органа Китая.

В 2018 году США добавили Ли в санкционный список за участие в транзакциях с лицами, связанными с оборонными или разведывательными секторами России. В то время он являлся директором агентства, занимавшегося планированием, разработкой и закупкой оружия для Народно-освободительной армии, и стал мишенью за свое участие в приобретении истребителей СУ-35 и зенитно-ракетных систем С-400 в России.