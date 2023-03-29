Минобороны Хорватии подтвердило, что в скором времени передаст Украине вертолеты Ми-8
В ближайшее время правительство Хорватии поставит Украине партию вертолетов Ми-8
Об этом заявил министр обороны страны Марио Баножич во время совместного брифинга с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым.
В ответ на вопрос, касающийся планов передачи Украине вооружения, Баножич подтвердил информацию СМИ о том, что Хорватия планирует передать ВСУ вертолеты Ми-8.
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"Хорватское правительство с самого начала войны поддерживает Украину, помогает в финансовом, техническом, материальном и политическом плане. Есть решение, что сейчас в процессе рассмотрения нашим правительством. И один из пунктов таких решений – это вертолеты Ми-8. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем завершить их передачу", – заявил Баножич.
Министр не назвал точное количество вертолетов, которые планируют передать.
- Ранее СМИ сообщали, что Хорватия в марте должна начать передачу Украине 14 транспортных вертолетов.
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