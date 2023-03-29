Об этом заявил министр обороны страны Марио Баножич во время совместного брифинга с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым.

В ответ на вопрос, касающийся планов передачи Украине вооружения, Баножич подтвердил информацию СМИ о том, что Хорватия планирует передать ВСУ вертолеты Ми-8.

Читайте также: Резников: Получение Украиной боевого самолета 4-го поколения – вопрос времени

"Хорватское правительство с самого начала войны поддерживает Украину, помогает в финансовом, техническом, материальном и политическом плане. Есть решение, что сейчас в процессе рассмотрения нашим правительством. И один из пунктов таких решений – это вертолеты Ми-8. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем завершить их передачу", – заявил Баножич.

Министр не назвал точное количество вертолетов, которые планируют передать.