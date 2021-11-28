Минобороны "категорически осуждает" публикацию Бутусовым видео с гаубицей, а ГУР призывает "взвешенно относиться к обнародованию информации"
Вслед за Государственным бюро расследований и Украинской делегацией в составе Минской трехсторонней контактной группы на видео журналиста Юрия Бутусова с выстрелом из 152-мм пушки отреагировали в Министерстве обороны
Соответствующее заявление от имени ведомства появилось на странице МО вечером в воскресенье, 28 ноября 2021, передает Еспресо.TV.
"Категорически осуждаем публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины", - говорят в Минобороны.
По данным МО, страна-агрессора использует видео Бутусова в своих пропагандистских целях.
"Текст описания указанного видео представлен автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках.
В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокативных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных Сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений на упреждение для прикрытия собственных преступлений", - отмечается в пресс-релизе Министерства обороны Украины.
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Похожее обращение обнародовано и Главным управлением разведки Минобороны. Но в нем не упоминается непосредственно Юрий Бутусов или его видео. Там речь идет о "материалах, опубликованных украинскими журналистами в социальных сетях", которые "может использовать" противник "для окончательного срыва договоренностей о прекращении огня".
"Призываем граждан Украины более взвешенно относиться к обнародованию информации, которая может привести к гибели людей, или усложнить сотрудничество с международными партнерами в сфере обороны", - отмечают в ГУР.
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