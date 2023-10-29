Минобороны Израиля заявило об увеличении гумдопомощи Газе и призвало гражданских переехать на юг региона

Об этом сообщает Reuters .

Представитель израильских властей заявил в воскресенье, 29 октября, что Израиль позволит резко увеличить помощь Газе в ближайшие дни, призвав палестинское гражданское население направляться в так называемую "гуманитарную" зону на юге этого региона.

Полковник Элад Горен из Когата, агентства министерства обороны Израиля, координирующее работу с палестинцами, заявил, что "на следующей неделе планируется резкое увеличение объема помощи", следующего в Газу из Египта.

"Мы обозначили гуманитарную зону на юге сектора Газа в районе Хан-Юнис... мы по-прежнему рекомендуем эвакуированному гражданскому населению переходить в эту зону", - сказал он журналистам во время онлайн-брифинга.

Однако Горен не уточнил, идет ли речь о новой гуманитарной зоне или уже существующей.