Минобороны Израиля заявило об увеличении гумдопомощи Газе и призвало гражданских переехать на юг региона
Израиль заявил, что на следующей неделе планируется значительное увеличение объема помощи, которая следует в Газу из Египта и добавил, что гуманитарная зона находится в районе Хан-Юнис, поэтому призвал гражданское население переехать туда
Об этом сообщает Reuters .
Представитель израильских властей заявил в воскресенье, 29 октября, что Израиль позволит резко увеличить помощь Газе в ближайшие дни, призвав палестинское гражданское население направляться в так называемую "гуманитарную" зону на юге этого региона.
Полковник Элад Горен из Когата, агентства министерства обороны Израиля, координирующее работу с палестинцами, заявил, что "на следующей неделе планируется резкое увеличение объема помощи", следующего в Газу из Египта.
"Мы обозначили гуманитарную зону на юге сектора Газа в районе Хан-Юнис... мы по-прежнему рекомендуем эвакуированному гражданскому населению переходить в эту зону", - сказал он журналистам во время онлайн-брифинга.
Однако Горен не уточнил, идет ли речь о новой гуманитарной зоне или уже существующей.
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