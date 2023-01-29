Минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства
Министерство обороны подтвердило атаки беспилотных летательных аппаратов на один из центров производства боеприпасов, который подчиняется ведомству
Об этом пишет агентство IRNA.
"Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны", - говорится в заявлении ведомства. "Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались".
"Громкий звук, слышный сегодня утром на улице Имама Хомейни в Исфахане, был вызван взрывом в военном центре, принадлежащем Министерству обороны", - сказал агентству представитель власти провинции Исфахан Мохаммадреза Джан Нисари, отвечающий за безопасность, политические и социальные вопросы.
- Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс 26 января прибыл в Тель-Авив, это произошло на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
- В ночь на 29 января сообщалось , что Израиль атаковал военные объекты Ирана: звуки взрывов слышали вблизи нескольких предприятий.
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