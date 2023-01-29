Об этом пишет агентство IRNA.

"Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны", - говорится в заявлении ведомства. "Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались".

"Громкий звук, слышный сегодня утром на улице Имама Хомейни в Исфахане, был вызван взрывом в военном центре, принадлежащем Министерству обороны", - сказал агентству представитель власти провинции Исфахан Мохаммадреза Джан Нисари, отвечающий за безопасность, политические и социальные вопросы.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс 26 января прибыл в Тель-Авив, это произошло на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

В ночь на 29 января сообщалось , что Израиль атаковал военные объекты Ирана: звуки взрывов слышали вблизи нескольких предприятий.

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