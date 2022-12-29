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Обновлено

Минобороны и ВСУ о якобы падении украинской ракеты в Беларуси: "Не исключена провокация со стороны РФ"

29 декабря, 2022 четверг
21:15
война с Россией

Министерство обороны Украины прокомментировало заявления о якобы падении украинской ракеты на территории Беларуси и предположило, что это может быть сознательной провокацией со стороны РФ

Об этом говорится в официальном комментарии Минобороны Украины.

Отмечают, что в четверг, 29 декабря, Россия в очередной раз осуществила массированный ракетный обстрел территории Украины. Для этого страна-агрессорка использовала разные типы ракет и иранские дроны-камикадзе. В общей сложности для сегодняшней атаки на Украину было применено 11 дронов и 69 крылатых ракет. Также по украинским городам в прифронтовой зоне выпустили зенитные управляемые ракеты типа С-300.

В результате атаки было повреждено более 18 жилых домов и 10 объектов критической инфраструктуры в стране. Также погибли люди. В этой связи Украина, согласно статье 51 Устава ООН, осуществляет безоговорочное право на самооборону.

Покидая за собой это право, а также право на защиту собственного неба, Украина готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси. Отмечают, что он произошел в результате отражения массированного ракетного удара по Украине со стороны России.

К расследованию Украина готова пригласить авторитетных экспертов из государств, не связанных с поддержкой страны-террористки.

Также в Минобороны отметили, что Россия давно пытается втянуть Беларусь в агрессивную войну против Украины. Именно поэтому украинская сторона не исключает, что сбыт якобы украинской ракеты над территорией Беларуси является сознательной провокацией со стороны РФ.

"В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившего такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси", - отметили в комментарии.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для РБК-Украина возразил, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета. Он также напомнил, что Россия уже не раз запускала ракеты вдоль границы с Беларусью.

"Здесь нечего комментировать", - сказал Игнат.

  • 29 декабря, якобы, украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси после того, как ее сбили силы белорусской ПВО. Впоследствии МИД Беларуси вызвал украинского посла, чтобы выразить протест по поводу инцидента с ракетой.

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