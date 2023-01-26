"Минобороны и ВСУ исповедуют нулевую толерантность к коррупции": Залужный отреагировал на скандал с закупками для военных
Информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"В Минобороны и Вооруженных Силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование. Переложение ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам" НАТО, на которые мы стремимся перейти", - отметил глава ВСУ.
Валерий Залужный добавил, что с началом полномасштабного вторжения потребности войск стремительно выросли.
"Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве. Наша сила – в единстве! Вместе победим!"
- Напомним, информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов. После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.
- В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
- Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.
- 25 января Министр обороны Алексей Резников заявил о поддержке частичного открытия реестров о закупках МО, также планируется реформировать систему питания ВСУ.
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