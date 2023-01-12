Минобороны Германии сообщило, когда в Украину поступят БМП Marder и танки Leopard
Берлин будет пытаться передать Украине обещанные четыре десятка БМП Marder до окончания первого квартала этого года, а по танкам Leopard вопрос пока открыт
Об этом заявила руководитель министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт, передает BBC.
"Мы позаботимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и подготовленных для их использования украинских военных отправились в Украину", – сказала она на пресс-конференции в четверг.
Что касается возможности передачи Украине тяжелых танков Leopard, то, по словам Ламбрехт, немецкое правительство пока не приняло решения по этому поводу. Министр заявила, что Германия не намерена делать односторонних шагов в вопросах поставки оружия Киеву.
За последние месяцы украинские власти не раз обращались к Германии с просьбой о поставках танков Leopard, способных существенно повлиять на ход боевых действий. Однако канцлер Олаф Шольц заявлял, что в этом вопросе Берлин будет действовать только в координации со своими союзниками, имея в виду, прежде всего, США.
- До сих пор ни одна страна не поставила на Украину танки западного производства. Накануне стало известно, что Польша готова передать Украине танки Leopard, стоящие на вооружении польской армии. В Лондоне сообщили о планах передачи танков Challenger, а в Вашингтоне – о готовности отправить БМП Bradley.
- Также сегодня, 12 января, Финляндия заявила, что готова присоединиться к передаче танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи Украине.
- Эксперты отмечают, что вопрос с танками решится на встрече в формате Рамштайн, а глава СНБО Данилов заверил, что украинские воины овладеют Leopard за считанные недели.
- 6 января президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине: США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder.
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