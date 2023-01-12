Об этом заявила руководитель министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт, передает BBC.

"Мы позаботимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и подготовленных для их использования украинских военных отправились в Украину", – сказала она на пресс-конференции в четверг.

Что касается возможности передачи Украине тяжелых танков Leopard, то, по словам Ламбрехт, немецкое правительство пока не приняло решения по этому поводу. Министр заявила, что Германия не намерена делать односторонних шагов в вопросах поставки оружия Киеву.

За последние месяцы украинские власти не раз обращались к Германии с просьбой о поставках танков Leopard, способных существенно повлиять на ход боевых действий. Однако канцлер Олаф Шольц заявлял, что в этом вопросе Берлин будет действовать только в координации со своими союзниками, имея в виду, прежде всего, США.

До сих пор ни одна страна не поставила на Украину танки западного производства. Накануне стало известно, что Польша готова передать Украине танки Leopard, стоящие на вооружении польской армии. В Лондоне сообщили о планах передачи танков Challenger, а в Вашингтоне – о готовности отправить БМП Bradley.

Также сегодня, 12 января, Финляндия заявила, что готова присоединиться к передаче танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи Украине.

Эксперты отмечают, что вопрос с танками решится на встрече в формате Рамштайн, а глава СНБО Данилов заверил, что украинские воины овладеют Leopard за считанные недели.

6 января президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине: США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder.

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