Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Минобороны Германии сообщило, когда в Украину поступят БМП Marder и танки Leopard

Минобороны Германии сообщило, когда в Украину поступят БМП Marder и танки Leopard

12 января, 2023 четверг
20:57
война с Россией

Берлин будет пытаться передать Украине обещанные четыре десятка БМП Marder до окончания первого квартала этого года, а по танкам Leopard вопрос пока открыт

Об этом заявила руководитель министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт, передает BBC.

"Мы позаботимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и подготовленных для их использования украинских военных отправились в Украину", – сказала она на пресс-конференции в четверг.

Что касается возможности передачи Украине тяжелых танков Leopard, то, по словам Ламбрехт, немецкое правительство пока не приняло решения по этому поводу. Министр заявила, что Германия не намерена делать односторонних шагов в вопросах поставки оружия Киеву.

За последние месяцы украинские власти не раз обращались к Германии с просьбой о поставках танков Leopard, способных существенно повлиять на ход боевых действий. Однако канцлер Олаф Шольц заявлял, что в этом вопросе Берлин будет действовать только в координации со своими союзниками, имея в виду, прежде всего, США.

  • До сих пор ни одна страна не поставила на Украину танки западного производства. Накануне стало известно, что Польша готова передать Украине танки Leopard, стоящие на вооружении польской армии. В Лондоне сообщили о планах передачи танков Challenger, а в Вашингтоне – о готовности отправить БМП Bradley.
  • Также сегодня, 12 января, Финляндия заявила, что готова присоединиться к передаче танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи Украине.
  • Эксперты отмечают, что вопрос с танками решится на встрече в формате Рамштайн, а глава СНБО Данилов заверил, что украинские воины овладеют Leopard за считанные недели.
  • 6 января президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине: США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Германия
оружие для Украины
Читайте также:
Олександр Усик
10 января, 2023 вторник
IBF изменила решение об обязательной защите титула Усиком
окупанти
11 января, 2023 среда
Оккупанты не скрывают своих планов выйти на административные границы Запорожской области, - боец "Легиона Свободы" Денисов
Віктор Бобиренко
Автор
11 января, 2023 среда
Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Разъединять
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 41.81
    Продажа 42.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 января
21:25
"Щедрый вечер": Шварценеггер заговорил по-украински в новом клипе Kalush Orchestra
21:17
В Еврокомиссии одобряют намерение Эстонии конфисковать активы РФ и криминализовать избегание санкций
21:00
Зафиксировано, что в застенках на Харьковщине оккупанты спиливали у людей зубы и вырывали ногти, - начальник областной полиции
21:00
Обзор
Украина держится за Соледарь, Пригожин "хвастается" телом британца, Герасимову вручили "отравленную чашу". Мировые СМИ об Украине 12 января
20:09
OPINION
О жерновах истории и о России в ООН
20:04
Писатели и издатели призвали власти обеспечить исполнение "книжных законов". В УИК уверяют, что готовы это сделать при наличии финансирования
20:00
Обзор
Победные новости 323 дня войны: $95 миллионов от Японии, признание добровольцев участниками боевых действий и открытие посольства Албании в Украине
19:57
Финляндия готова присоединиться к передаче танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи Украине
19:49
Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
19:45
Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился с Папой Римским: обсуждали ядерную безопасность Украины
19:27
Зеленский встретился с главой сейма Латвии: обсудили гуманитарную и оборонную поддержку Украины
19:22
Стоят стеной в Марьинке: Порошенко привез 79-й бригаде в Донецкую область мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику
19:14
Ллойд Остин
В Пентагоне "очень сомневаются", что Китай нападет на Тайвань
19:05
Украина отправит в Нигерию 25 тыс. тонн зерна в рамках программы Grain from Ukraine
19:01
За день ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25, установку С-300 и дрон "Орлан-10"
18:52
Оленивка. Место трагедии
В Минреинтеграции объяснили, почему задерживается ДНК-экспертиза тел военнопленных из Оленовки
18:38
Селфи – это исторический документ: разграбленный оккупантами Херсонский музей просит присылать фотографии экспонатов, сделанные до войны
18:33
Uber передала на реанимобили $3 млн через UNITED24
18:27
В ЕС приветствовали избрание 8 членов Высшего совета правосудия, ждут демонстрацию добропорядочности
18:19
Эксклюзив
Пока Суровикина засунули "за шкаф", а Герасимов будет входить в должность, это время ВСУ нужно использовать, - военный эксперт Свитан
18:07
Польша получит ЗРК Patriot от Германии на следующей неделе
18:05
Литва передаст Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами
18:03
OPINION
Возможно, Карфаген был прав в войне с Римом, но мы этого никогда не узнаем
18:01
убийство Шеремета
Дело Шеремета еще может затянуться на годы, его нужно рассматривать заново, – адвокат Андрея Антоненко
17:59
74% граждан Евросоюза поддерживают помощь Украине со стороны ЕС, - Евробарометр
17:55
Парламент разрешил легально находиться в Украине иностранцам, проходящим службу в Нацгвардии
17:46
Япония
Япония выделила $95 млн на восстановление Украины
17:38
Эрдоган в ближайшие дни планирует обсудить с Путиным и Зеленским открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной
17:37
Эксклюзив
Сейчас самый важный вопрос для меня – это победа в войне, – Константин Жеваго
17:30
Анонс
"Истории войны. Оккупация" с Ириной Узловой сегодня в 18:00. Героиня - Оксана Погомий
17:26
В результате обстрелов армии РФ в Купянском районе ранены двое мирных жителей
17:21
Верховная Рада
Рада признала участниками боевых действий добровольцев, которые не были официально оформлены в ВСУ
17:20
ВСП
Съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия
17:19
Эксклюзив
Большинство запасов боеприпасов РФ некондиционны, - эксперт Defense Express Рябых
17:19
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили обеспечение боеприпасами защитников Соледара и Бахмута
17:07
Спикер сейма Латвии Смилтенс выступил в Раде на украинском и предложил провести трибунал над РФ в Риге
16:54
Украина присоединилась к Марракесскому договору, облегчающему незрячим доступ к печатной продукции
16:52
Верховная Рада
Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса
16:50
Алексей Гончаренко
Украина вышла еще из двух соглашений со странами СНГ
16:29
Более 2,4 млн украинцев живут в поврежденном или разрушенном оккупантами жилье, - Кубраков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV