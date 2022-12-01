Минобороны Германии просит у правительства немедленную помощь на закупки боеприпасов для армии, - Spiegel
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт пригласила поддержку министра финансов Кристиана Линднера для закупки необходимых боеприпасов для Бундесвера
Об этом сообщает Spiegel.
Ламбрехт в своем письме Линднеру заявила, что в настоящее время "необходимо срочно предоставить значительные бюджетные средства и заявления об обязательствах".
По словам главы Минобороны ФРГ, это единственный способ получить предложения от отрасли в короткие сроки и быстро заключить соответствующие контракты.
В своем письме она просит продемонстрировать способность коалиционных партий действовать и принимать решения по обеспечению обороноспособности Германии.
Министр также рассказала, что представители оборонной промышленности предложили предоставить им возможность поставлять значительное количество срочно необходимых боеприпасов или, по крайней мере, возможность производить их в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Она добавила, что эти заявления "должны быть немедленно реализованы в пользу бундесвера".
Как отмечает Spiegel, склады боеприпасов ВС Германии "столь пусты, что Германия не может удовлетворить даже минимальные требования НАТО", по которым боеприпасов должно хватить на 30 дней боевых действий.
В журнале пишут, что проблема нехватки боеприпасов известна давно, однако Ламбрехт мало что сделала для ее устранения.
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- Накануне вице-премьер Польши Блащак заявил , что министерша обороны Германии согласилась представить правительству предложение о размещении Patriot в Украине для совместной безопасности двух стран.
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