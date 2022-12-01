Об этом сообщает Spiegel.

Ламбрехт в своем письме Линднеру заявила, что в настоящее время "необходимо срочно предоставить значительные бюджетные средства и заявления об обязательствах".

По словам главы Минобороны ФРГ, это единственный способ получить предложения от отрасли в короткие сроки и быстро заключить соответствующие контракты.

В своем письме она просит продемонстрировать способность коалиционных партий действовать и принимать решения по обеспечению обороноспособности Германии.

Министр также рассказала, что представители оборонной промышленности предложили предоставить им возможность поставлять значительное количество срочно необходимых боеприпасов или, по крайней мере, возможность производить их в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Она добавила, что эти заявления "должны быть немедленно реализованы в пользу бундесвера".

Как отмечает Spiegel, склады боеприпасов ВС Германии "столь пусты, что Германия не может удовлетворить даже минимальные требования НАТО", по которым боеприпасов должно хватить на 30 дней боевых действий.

В журнале пишут, что проблема нехватки боеприпасов известна давно, однако Ламбрехт мало что сделала для ее устранения.

Напомним, ранее Германия согласилась передать Польше системы ПВО Patriot для того, чтобы разместить их у границы с Украиной. Польша и НАТО выступают за передачу Украине, которая зависит от решения правительства Германии.

Накануне вице-премьер Польши Блащак заявил , что министерша обороны Германии согласилась представить правительству предложение о размещении Patriot в Украине для совместной безопасности двух стран.

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