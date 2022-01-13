Минобороны Германии не видит связи между "Северным потоком-2" и агрессией России в отношении Украины

Об этом глава Минобороны ФРГ заявила в эфире немецкой радиостанции rbb, сообщает WTVB .



По ее словам, не следует связывать газопровод "Северный поток-2", который должен транспортировать природный газ из России в Германию, и конфликт Москвы и Украины.



"Мы не должны втягивать это ("Северный поток – 2" – ред.) в этот конфликт", - сказала Ламбрехт.



Она добавила, что конфликт России и Украины необходимо разрешить с помощью переговоров, и сейчас есть такая возможность, поэтому не стоит "привязываться к проектам, не имеющим отношения к этому конфликту".

Напомним, 18 января первую нить газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом.

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил , что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока-2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятен в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявил , что "Северный поток-2" готов к работе.

В МИД РФ предположили , что "Северный поток-2" могут не сертифицироваться.

Издание Politico сообщило , что Сенат США до 14 января может утвердить санкции против "Северного потока-2".

10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили , потому что он не отвечает требованиям ЕС.