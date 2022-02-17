Минобороны Германии не подтвердило отвода войск РФ от украинских границ
В министерстве обороны Германии не видят подтверждения отвода российских войск от границы Украины, несмотря на заявления Москвы
Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью DW.
"Мы слышим обнадеживающие слова. В то же время мы должны наблюдать, следуют ли за этими словами дела", - сказала Ламбрехт.
Она отметила, что речь идет прежде всего о перемещении тех подразделений, которые имеют ключевое значение для возможного вторжения. Требуются доказательства отвода сил.
"Пока мы их не видим", - отметила министр.
Ламбрехт отвергла идею, согласно которой за Украиной был бы закреплен нейтралитет без перспективы членства в НАТО.
"Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, как бы долго мы ни вели переговоры. Такими красными линиями являются суверенитет Украины, международное право, а также право выбирать, в какой альянс вступать", - подчеркнула глава Минобороны Германии.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений". 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск. Разведка США также пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы.
- Позже в Белом доме сообщили, что за последние дни российские войска на украинской границе увеличились более чем на 7 тыс.
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