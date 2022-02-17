Минобороны Германии не подтвердило отвода войск РФ от украинских границ

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью DW.



"Мы слышим обнадеживающие слова. В то же время мы должны наблюдать, следуют ли за этими словами дела", - сказала Ламбрехт.



Она отметила, что речь идет прежде всего о перемещении тех подразделений, которые имеют ключевое значение для возможного вторжения. Требуются доказательства отвода сил.



"Пока мы их не видим", - отметила министр.



Ламбрехт отвергла идею, согласно которой за Украиной был бы закреплен нейтралитет без перспективы членства в НАТО.



"Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, как бы долго мы ни вели переговоры. Такими красными линиями являются суверенитет Украины, международное право, а также право выбирать, в какой альянс вступать", - подчеркнула глава Минобороны Германии.