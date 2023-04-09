Минобороны Франции опровергло присутствие французских солдат в Украине
Министерство обороны Франции отрицает присутствие французских солдат в Украине, о чем якобы свидетельствуют приписываемые Пентагону документы, которые в середине недели попали в российские сети
Об этом заявил спикер министра вооруженных сил Себастьена Лекорню, сообщает The Guardian .
"Французские войска не участвуют в операциях в Украине. Цитируемые документы не происходят из французской армии. Мы не комментируем документы, источник которых неизвестен", - сказал он.
Также сверхсекретные документы Пентагона, которые, как сообщается, содержат схемы в подробностях об ожидаемых поставках оружия, численности батальонов и другой конфиденциальной информации, были распространены в Twitter и Telegram на этой неделе.
Отмечается, что на одном из слайдов говорилось, что в Украине уже действует небольшой контингент спецназовцев из Франции, Америки, Великобритании и Латвии, насчитывающий менее сотни бойцов из стран-членов НАТО.
В частности, по мнению военных аналитиков, документы были изменены в некоторых частях, чтобы завысить американские оценки погибших украинских военных и занизить оценки погибших российских военных.
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