Минобороны Франции опровергло присутствие французских солдат в Украине

Об этом заявил спикер министра вооруженных сил Себастьена Лекорню, сообщает The Guardian .

"Французские войска не участвуют в операциях в Украине. Цитируемые документы не происходят из французской армии. Мы не комментируем документы, источник которых неизвестен", - сказал он.

Также сверхсекретные документы Пентагона, которые, как сообщается, содержат схемы в подробностях об ожидаемых поставках оружия, численности батальонов и другой конфиденциальной информации, были распространены в Twitter и Telegram на этой неделе.

Отмечается, что на одном из слайдов говорилось, что в Украине уже действует небольшой контингент спецназовцев из Франции, Америки, Великобритании и Латвии, насчитывающий менее сотни бойцов из стран-членов НАТО.

В частности, по мнению военных аналитиков, документы были изменены в некоторых частях, чтобы завысить американские оценки погибших украинских военных и занизить оценки погибших российских военных.