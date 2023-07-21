Об этом заявил на брифинге представитель министерства обороны Эстонии, полковник Тармо Кундла, передает ERR.ee.

По его мнению, результаты атак армии РФ на северо-востоке Украины, возможно, повлияют на возможности и прогресс Украины на южном направлении.

Полковник отметил, что российские атаки в последние дни стали интенсивнее в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"Эти атаки не привели к каким-либо существенным изменениям на линии столкновения, хотя Российская Федерация там несколько продвинулась. Однако они могут быть важными, поскольку заставляют Украину реагировать и направлять в регион дополнительные ресурсы, которые иначе могли бы быть задействованы в другом месте", – сказал Кундла.

Представитель минобороны Эстонии отметил, что выход России из "зернового соглашения" и последующие атаки РФ на экспортную инфраструктуру юга Украины можно расценить как "попытку пригрозить Западу, чтобы он не разрешил Украине атаковать российскую территорию с помощью западного оружия".

Ситуация на Харьковщине, Луганщине и Донбассе по состоянию на 21 июля

По данным Генштаба, минувшей ночью враг обстрелял село Новоосиново Купянского района, в результате чего получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Также был поврежден частный жилой дом.

В результате обстрела из РСЗО села Чернещина Изюмского района были повреждены 3 дома, гараж и хозяйственные постройки, произошли пожары. На Слобожанском направлении противник осуществил минометные и артиллерийские населенные пункты Уды, Одноробовка Богодуховского района, Казачья Лопань Харьковского района, Старица, Волчанск и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западная, Фиголовка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополя.



В результате вражеского обстрела из танка пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб мужчина 60 лет. Поврежден частный дом и гараж. Также в результате артиллерийского обстрела села Петровка Богодуховского района ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет , поврежден многоквартирный дом. В селе Верхний Байрак Изюмского района на собственном подворье на неизвестном взрывном предмете взорвался гражданский мужчина 48 лет. Госпитализирован в легком состоянии.

За сутки противник совершил 99 обстрелов Луганской области и 19 обстрелов Донецкой. В Донецкой области оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, в результате чего было повреждено 27 жилых домов, 3 гражданских автомобиля, газопровод, ЛЭП, хозяйственное сооружение. За сутки погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.