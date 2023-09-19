Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ два новых тактических пулеметных комплекса

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, на вооружение ВСУ поступят тактический комплекс до 7,62-мм пулеметов ПКМ и MG42 емкостью 500 патронов РБПП-500, а также тактический пулеметный комплект "Хищник"

В Министерстве отмечают, что "Хищник" предназначен для размещения и непрерывной подачи пулеметных лент, снаряженных патронами калибра 7,62 х 54 мм к пулеметам типа ПК (ПКМ), а тактический комплекс РБПП-500 - в том числе и калибра 7,62 х 51 мм до пулемета MG42.

"Оба комплекса доказали свою надежность и эффективность после успешно пройденных испытаний. Минобороны продолжает работать над обеспечением Вооруженных Сил Украины, в том числе средствами ближнего и дальнего боя. Благодаря деятельности Акселератора Минобороны, процедура допуска к эксплуатации разработок ускорена до 45 дней", - добавляют сообщении.