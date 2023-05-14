Минобороны должно было переодеть армию в летнюю форму еще 15 апреля, - волонтер Яровая

Об этом в эфире Еспресо заявила волонтер и член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Дана Яровая.

"Еще не выдали летнюю форму. Снова сорвали поставки, никогда такого не было и вот опять. Форма не выдана всем бойцам. У меня была встреча с Министерством экономики – там также поднимают эти вопросы постоянно. Причина – 10 февраля произошел скандал по поводу закупок продуктов. После этого Минооброны перестало что-либо контрактовать – они 3-4 недели ничего не контрактовали. Цикл пошива летней формы – 3 месяца, если сырье в Украине. Импорт – 4-5 месяцев", - отметила она.

Яровая добавила, что в МО начали контрактовать форму в марте, а по нормам ведомства переодеть армию в летнюю форму нужно 15 апреля.

"Они уже сорвали все сроки. В степях на юге высокая температура уже. Второй год поставки сорвали. Сейчас задача заставить министерство начать контрактовать зимнюю форму, чтобы не было срыва", - подытожила она.