Минобороны должно было переодеть армию в летнюю форму еще 15 апреля, - волонтер Яровая
В Вооруженных Силах Украины еще не всем бойцам выдали летний вариант военной формы - Министерство обороны не вовремя заключило контракт на пошив
Об этом в эфире Еспресо заявила волонтер и член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Дана Яровая.
"Еще не выдали летнюю форму. Снова сорвали поставки, никогда такого не было и вот опять. Форма не выдана всем бойцам. У меня была встреча с Министерством экономики – там также поднимают эти вопросы постоянно. Причина – 10 февраля произошел скандал по поводу закупок продуктов. После этого Минооброны перестало что-либо контрактовать – они 3-4 недели ничего не контрактовали. Цикл пошива летней формы – 3 месяца, если сырье в Украине. Импорт – 4-5 месяцев", - отметила она.
Яровая добавила, что в МО начали контрактовать форму в марте, а по нормам ведомства переодеть армию в летнюю форму нужно 15 апреля.
"Они уже сорвали все сроки. В степях на юге высокая температура уже. Второй год поставки сорвали. Сейчас задача заставить министерство начать контрактовать зимнюю форму, чтобы не было срыва", - подытожила она.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное