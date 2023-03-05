Об этом в эфире Еспресо заявила волонтер Дана Яровая.

"Со стороны Министерства обороны ситуация с обеспечением дронами никак не меняется. Все на плечах волонтеров по разведывательным и боевым дронам. Все боевые дроны - это инициативы частные, потому что они еще не на вооружении. Относительно разведывательных дронов - я не понимаю, почему до сих пор Министерство обороны не выкупает их в должном количестве. Чтобы запустить боевой дрон, сначала нужно запустить разведывательный дрон. Это мировая практика. Почему Минобороны этого не делает - я могу только догадываться", - рассказала она.