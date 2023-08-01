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Минобороны: до конца года 30% руководства военкоматов будут составлять ветераны

1 августа, 2023 вторник
00:03
Общество

До конца 2023 года почти треть руководящего состава территориальных центров комплектации должны заменить воевавшими людьми.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона.

По его словам, неотложным вопросом и человеческим вызовом является то, почему ТЦК сейчас возглавляют те, кто не воевал и не имеет боевого опыта.

"Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить воевавшими людьми", - сказал Павлюк и добавил, что это будут люди, которые не могут продолжать военную службу из-за определенных ранений.

Также замминистра подчеркнул, что это не является быстрым процессом. Да, по его словам, ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку. Также они должны набраться опыта, поскольку это такая простая работа. Кроме того, Павлюк отметил, что эти люди должны быть достойны должности в ТЦК.

По словам заместителя министра обороны, такая работа уже идет. Так, в ротах охраны ТЦК от 50 до 70% состава заменены на тех, кто воевал и имеет ранения.

"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное - это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", - подытожил Павлюк.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья4. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Украина
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