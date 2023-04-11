Минобороны Дании заявило, что Запад может до лета принять решение по истребителям для Украины, – AFP
Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен не исключил, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято до лета после поставок МиГ-29 поляками и словаками
Об этом говорится в сообщении AFP.
Отмечается, что министр заявил, что обсуждение требует времени, поскольку страны должны действовать совместно, но решение остается достижимым "в краткосрочной перспективе".
"Дания не собирается делать это наедине", - сказал Поульсен.
"Нам придется делать это вместе с несколькими странами. И нам тоже придется вести диалог с американцами по этому поводу", – добавил он.
"Но я считаю, что мы можем добиться решения в краткосрочной перспективе", - заявил министр, намекая на перспективу сделать это к лету.
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