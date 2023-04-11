Об этом говорится в сообщении AFP.

Отмечается, что министр заявил, что обсуждение требует времени, поскольку страны должны действовать совместно, но решение остается достижимым "в краткосрочной перспективе".

"Дания не собирается делать это наедине", - сказал Поульсен.

"Нам придется делать это вместе с несколькими странами. И нам тоже придется вести диалог с американцами по этому поводу", – добавил он.

"Но я считаю, что мы можем добиться решения в краткосрочной перспективе", - заявил министр, намекая на перспективу сделать это к лету.