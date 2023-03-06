Минобороны Дании запретило работникам пользоваться TikTok
Министерство обороны Дании запретило своим работникам пользоваться китайским приложением TikTok из-за усиления мер по кибербезопасности
Об этом информирует AP .
Так, минобороны Дании запретит использование программы в официальных подразделениях. Причиной стало то, что приложение запрашивало определенные права на доступ к устройству. Это создавало риски безопасности и возможности шпионажа.
"Сотрудники должны как можно быстрее удалить TikTok на служебных телефонах и других официальных устройствах, если они уже устанавливали его раньше", – говорится в заявлении министерства.
Пока неизвестно, сколько работников минобороны установили себе приложение. Также непонятно, распространяется ли запрет на вооруженные силы.
Ранее парламент Дании также обязал своих работников удалить TikTok.
- 13 декабря 2022 года стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект , запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
- 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok. Впоследствии сообщили , что в Сенат США планируют внести законопроект, предусматривающий полный запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны.
- Депутаты в Нидерландах хотят также запретить госслужащим использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах.
- 24 февраля два крупнейших руководящих института Европейского Союза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности. Впоследствии это было сделано и в Европейском парламенте.
- В понедельник, 27 февраля, в Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
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