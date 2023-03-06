Минобороны Дании запретило работникам пользоваться TikTok

Об этом информирует AP .

Так, минобороны Дании запретит использование программы в официальных подразделениях. Причиной стало то, что приложение запрашивало определенные права на доступ к устройству. Это создавало риски безопасности и возможности шпионажа.

"Сотрудники должны как можно быстрее удалить TikTok на служебных телефонах и других официальных устройствах, если они уже устанавливали его раньше", – говорится в заявлении министерства.

Пока неизвестно, сколько работников минобороны установили себе приложение. Также непонятно, распространяется ли запрет на вооруженные силы.

Ранее парламент Дании также обязал своих работников удалить TikTok.