Минобороны Чехии предложило выйти из ООН из-за принятия антиизраильской резолюции

Об этом она написала в X (ранее Twitter).

Министр обороны Чехии Яна Чернохова возмущена тем, что только 14 стран, в том числе Чехия, выступили против террористов ХАМАС и не проголосовали за антиизраильскую резолюцию на Генеральной ассамблее ООН.

Она подчеркнула, что таким образом ООН поддержала террористическую группировку ХАМАС и продемонстрировала свое неуважение к праву на самозащиту. Кроме того, Чернохова призвала Чехию выйти из состава ООН.

"Ровно 3 недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян, что больше жертв на их население, чем воинственная исламистская организация Аль-Каида убила 9 ноября 2001 года в США. Мне стыдно за ООН. По-моему, Чехии нечего ожидать от организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самозащиту. Давайте выходить", - написала глава минобороны Чехии.