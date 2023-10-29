Минобороны Чехии предложило выйти из ООН из-за принятия антиизраильской резолюции
После принятия антиизраильской резолюции в ООН министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что организация поддерживает террористов и призвала Чехию выйти из ее состава
Об этом она написала в X (ранее Twitter).
Министр обороны Чехии Яна Чернохова возмущена тем, что только 14 стран, в том числе Чехия, выступили против террористов ХАМАС и не проголосовали за антиизраильскую резолюцию на Генеральной ассамблее ООН.
Она подчеркнула, что таким образом ООН поддержала террористическую группировку ХАМАС и продемонстрировала свое неуважение к праву на самозащиту. Кроме того, Чернохова призвала Чехию выйти из состава ООН.
"Ровно 3 недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян, что больше жертв на их население, чем воинственная исламистская организация Аль-Каида убила 9 ноября 2001 года в США. Мне стыдно за ООН. По-моему, Чехии нечего ожидать от организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самозащиту. Давайте выходить", - написала глава минобороны Чехии.
- В пятницу, 27 октября, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом. Резолюция была принята большинством голосов.
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