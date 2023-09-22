Минобороны Чехии планирует продолжить обучение украинских военных на истребителях Gripen на своей территории

Об этом сообщает Radio Prague International.

Министр обороны Яна Чернохова во время открытой дискуссии на темы военной помощи Украине в Праге заявила, что Чехия ведет переговоры со Швецией о возможности провести обучение для украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории.

Чешские военные учат украинских на своем полигоне Либава в Оломоуцком крае, а также на территории Польши. Министерство обороны Чехии к началу периода летних отпусков натренировало в Либаве около двух тысяч украинских военнослужащих. Согласно ранее принятому решению правительства, было поставлено цель подготовить к концу 2023 года на территории Чехии около 4000 украинских военных.

По словам Черноховой, Минобороны предоставило на рассмотрение правительства предложение продлить мандат на обучение украинских военных в Чехии.

Чехия ведет переговоры со Швецией о том, чтобы украинские пилоты могли тренироваться в Чехии на ее истребителях шведского производства JAS 39 Gripen. В августе президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники говорили о том, что украинские пилоты уже тестировали эти самолеты в Швеции, тоже имеющей их на вооружении.

В частности, Чернохова отметила, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности, снабжением оружием.

Глава чешского министерства обороны подчеркнула, что вооружения, переданные Украине, не использовались вооруженными силами Чехии и даже не были из мобилизационных запасов.

"Это была техника, которую мы уже никогда не использовали, на которую мы уже и не имели достаточно наученных работать с ней военных", — сказала она.