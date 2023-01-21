Минобороны Чехии отрицало информацию о готовности передать Украине танки Leopard 2
Министерство обороны Чехии опровергло данные о намерениях передать Украине танки Leopard 2, полученные от Германии в виде компенсации за снабжение советских Т-72 Киеву
Об этом говорится на сайте министерства обороны Чехии.
"Иностранные СМИ сообщили, что "Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация не соответствует действительности. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии как компенсацию за помощь Украине", - заявили в ведомстве.
Пресс-служба министерства добавила, что подобные тезисы не обсуждались на встрече в Рамштайне, где рассматривались вопросы военной поддержки Украины союзниками.
- Напомним, вчера немецкая газета FAZ сообщала , что Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину.
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