Об этом говорится на сайте министерства обороны Чехии.

"Иностранные СМИ сообщили, что "Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация не соответствует действительности. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии как компенсацию за помощь Украине", - заявили в ведомстве.

Пресс-служба министерства добавила, что подобные тезисы не обсуждались на встрече в Рамштайне, где рассматривались вопросы военной поддержки Украины союзниками.

Напомним, вчера немецкая газета FAZ сообщала , что Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину.

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